«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы на матч Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 10 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).