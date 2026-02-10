Скидки
Алексей Никитин: у Дивеева остались досада и разочарование от расставания с ЦСКА

Алексей Никитин: у Дивеева остались досада и разочарование от расставания с ЦСКА
Комментарии

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказал мнение о принципиальности для новичка «Зенита» защитника Игоря Дивеева матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с его бывшим клубом ЦСКА.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Матч против ЦСКА будет принципиальным для Дивеева. Он очень много лет отдал армейцам и играл важную роль, забивал много голов. Думаю, что у него остались досада и разочарование от того, как произошло расставание с ЦСКА. Он захочет доказать, что в армейском клубе его недооценили в определённый момент», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 января «Зенит» официально объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего центрального защитника Игоря Дивеева, который выступал за красно-синих с июля 2019 года. Взамен из Санкт-Петербурга в Москву отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Матч завершающего 3-го тура Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдёт 10 февраля и начнётся в 10:00 мск. После двух туров у обеих команд по три очка, лидирует с четырьмя очками «Краснодар», замыкает квартет московское «Динамо» — два очка.

