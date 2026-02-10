Скидки
Расписание матчей 26-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, стартует 26-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 26-го тура АПЛ (время — московское):

10 февраля, вторник:

22:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»;
22:30. «Эвертон» — «Борнмут»;
22:30. «Челси» — «Лидс Юнайтед»;
23:15. «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

11 февраля, среда:

22:30. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»;
22:30. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»;
22:30. «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»;
22:30. «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
23:15. «Сандерленд» — «Ливерпуль».

12 февраля, четверг:

23:00. «Брентфорд» — «Арсенал».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 56 очков за 25 матчей.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
