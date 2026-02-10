Расписание матчей 26-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 февраля, стартует 26-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 26-го тура АПЛ (время — московское):
10 февраля, вторник:
22:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»;
22:30. «Эвертон» — «Борнмут»;
22:30. «Челси» — «Лидс Юнайтед»;
23:15. «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
11 февраля, среда:
22:30. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»;
22:30. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»;
22:30. «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»;
22:30. «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
23:15. «Сандерленд» — «Ливерпуль».
12 февраля, четверг:
23:00. «Брентфорд» — «Арсенал».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 56 очков за 25 матчей.