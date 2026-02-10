«Динамо» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 10 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК Динамо М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».