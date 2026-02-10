«Челси» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция игры 26-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 22:30

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лидс Юнайтед» заработал 29 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Бёрнли», а клуб из Лидса — с «Астон Виллой». Оба матча пройдут 21 февраля.

Какие карточки есть в футболе: