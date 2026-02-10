Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил, почему Джон Джон покинул расположение «Зенита» после дебютного матча

Семак объяснил, почему Джон Джон покинул расположение «Зенита» после дебютного матча
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды Джон Джон покинул расположение сине-бело-голубых после дебютного матча. Он сыграл с «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:1), а после матча улетел в Бразилию.

«Джон Джон улетал в Бразилию. Там делали операцию его ребёнку. Слава богу, всё [прошло] хорошо. Джон вернулся [в команду]», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

Материалы по теме
«Будем бороться за титул». Новичок «Зенита» Джон Джон — об РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android