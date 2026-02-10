Семак объяснил, почему Джон Джон покинул расположение «Зенита» после дебютного матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды Джон Джон покинул расположение сине-бело-голубых после дебютного матча. Он сыграл с «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:1), а после матча улетел в Бразилию.

«Джон Джон улетал в Бразилию. Там делали операцию его ребёнку. Слава богу, всё [прошло] хорошо. Джон вернулся [в команду]», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.