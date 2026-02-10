Скидки
Семак: у нас есть шанс увидеть в «Зените» того Дурана, которого мы видели в «Астон Вилле»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке клуба — колумбийском форварде Джоне Дуране. Он присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды.

«Дуран ещё практически не тренировался. Буквально одно упражнение с командой сделал. Качества мы его прекрасно знаем. Насколько получится реализовать их — посмотрим. Срок аренды краткосрочный, а дальше будем смотреть. У него будет мотивация попасть на ЧМ-2026 в сборную Колумбии. У нас есть шанс увидеть того Джона, которого видели в «Астон Вилле», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

