Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 23:15

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:15
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
После 25 туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Борнмутом» (21 февраля), а клуб из Манчестера — с «Эвертоном» (23 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» в АПЛ-2025/2026 уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон

Какие карточки есть в футболе:

