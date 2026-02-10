«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре лондонский клуб встретится с «Борнмутом» (21 февраля), а клуб из Манчестера — с «Эвертоном» (23 февраля).

