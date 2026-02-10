Семак: хотелось бы, чтобы Лусиано не расстраивал «Зенит» в очных матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на успешный старт аргентинского форварда Лусиано Гонду в ЦСКА. Нападающий перебрался в московский клуб именно из «Зенита».

«Удивляет ли меня хорошая игра Лусиано за ЦСКА? Не удивляет абсолютно. В первом году у нас он провёл прекрасный сезон, невероятно стартовал, выглядел прекрасно. Эмоциональное состояние игроков после перехода на высоком уровне. Всегда хочется показать и доказать. Это прекрасный человек и суперпрофессионал. Всегда буду за него переживать. Но хотелось бы, чтобы он меньше расстраивал нас в матчах между собой (улыбается)», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

25 января аргентинский нападающий забил дебютный гол за красно-синих. Это произошло в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (3:4).