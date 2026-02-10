Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: хотелось бы, чтобы Лусиано не расстраивал «Зенит» в очных матчах

Семак: хотелось бы, чтобы Лусиано не расстраивал «Зенит» в очных матчах
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на успешный старт аргентинского форварда Лусиано Гонду в ЦСКА. Нападающий перебрался в московский клуб именно из «Зенита».

«Удивляет ли меня хорошая игра Лусиано за ЦСКА? Не удивляет абсолютно. В первом году у нас он провёл прекрасный сезон, невероятно стартовал, выглядел прекрасно. Эмоциональное состояние игроков после перехода на высоком уровне. Всегда хочется показать и доказать. Это прекрасный человек и суперпрофессионал. Всегда буду за него переживать. Но хотелось бы, чтобы он меньше расстраивал нас в матчах между собой (улыбается)», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

25 января аргентинский нападающий забил дебютный гол за красно-синих. Это произошло в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (3:4).

Материалы по теме
Орлов: мне в страшном сне не могло бы присниться, что Соболев сильнее Лусиано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android