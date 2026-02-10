Скидки
В ЦСКА рассказали, почему Козлов вернулся в расположение «Краснодара»

Комментарии

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему хавбек Данила Козлов вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на новости о переходе в стан армейцев.

«Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в «Краснодаре». Он прошел медосмотр [для ЦСКА], но клубы ещё должны договориться между собой», — сказал Фабио Челестини в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около € 1 млн. В московском клубе подтверждали близость к подписанию хавбека.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

