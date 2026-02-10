Джон Дуран — самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран является самым дорогим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. По данным источника, рыночная стоимость колумбийского форварда — € 32 млн.

Дуран присоединился к «Зениту» накануне, 9 февраля. Сине-бело-голубые взяли нападающего в аренду до конца текущего сезона. Джон принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.