Спартак Москва — Астана: онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 16:00 мск

«Спартак» — «Астана»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00 мск
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Астана» из Казахстана. Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 21 февраля. 23 февраля команда Карлоса Хуана Карседо проведёт матч с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

