«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из «Пари НН»

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила о переходе полузащитника Валерия Царукяна из «Пари НН» на правах аренды до конца текущего сезона. У «Ахмата» есть право выкупа хавбека по завершении арендного соглашения.

«Футбольные клубы «Пари НН» и «Ахмат» договорились о переходе полузащитника нижегородцев Валерия Царукяна в грозненскую команду. По согласию клубов Царукян находится в расположении «Ахмата» с первого дня зимних сборов. На правах аренды полузащитник будет заявлен за «Ахмат» на вторую часть текущего сезона, также грозненский клуб имеет право выкупа прав на футболиста. Валерию Царукяну 24 года. Рост 170 см. Вес – 70 кг. Желаем Валерию удачи, хороших игр и побед!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».

