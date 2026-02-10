Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал, почему матч «Зенит» — ЦСКА в Зимнем Кубке проходит утром

Семак рассказал, почему матч «Зенит» — ЦСКА в Зимнем Кубке проходит утром
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему матч с ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ проходит в утреннее время. Официальное время старта игры — 10:00 мск. Матч проходит в эти минуты в Абу-Даби, где проводится весь турнир. Утреннее время проведения встречи обусловлено тем, что уже сегодня вечером футболисты ЦСКА улетают домой, отметил Семак. Такой график сборов армейцев был составлен ещё до обнародования расписания Зимнего Кубка.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'    

«Утренний матч по такой погоде — это скажется на интенсивности игры. Утренние матчи сложнее играются, безусловно. Но никуда не деться, ничего не поделаешь. График сборов составлен давно. Единственное, что мы могли сделать — сыграть утром. Потому что сегодня вечером ребята [из ЦСКА] улетают домой», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).

Материалы по теме
«Зенит» — ЦСКА. Новые привычки Дивеева и Гонду
«Зенит» — ЦСКА. Новые привычки Дивеева и Гонду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android