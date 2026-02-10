Семак рассказал, почему матч «Зенит» — ЦСКА в Зимнем Кубке проходит утром

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему матч с ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ проходит в утреннее время. Официальное время старта игры — 10:00 мск. Матч проходит в эти минуты в Абу-Даби, где проводится весь турнир. Утреннее время проведения встречи обусловлено тем, что уже сегодня вечером футболисты ЦСКА улетают домой, отметил Семак. Такой график сборов армейцев был составлен ещё до обнародования расписания Зимнего Кубка.

«Утренний матч по такой погоде — это скажется на интенсивности игры. Утренние матчи сложнее играются, безусловно. Но никуда не деться, ничего не поделаешь. График сборов составлен давно. Единственное, что мы могли сделать — сыграть утром. Потому что сегодня вечером ребята [из ЦСКА] улетают домой», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).