Дзагоев — о голе ЦСКА в ворота «Зенита»: связка Круговой — Глебов работает!
Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на гол армейцев в ворота «Зенита» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. ЦСКА открыл счёт в матче на 9-й минуте игры. Данил Круговой сделал подачу в штрафную площадь, а Кирилл Глебов удачно замкнул передачу ударом в одно касание. Встреча проходит в эти минуты, ЦСКА ведёт со счётом 1:0.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'    

«Отличный гол! Связка Круговой – Глебов работает. И очень нравится, как выглядит пока наш молодой Данилов, уверенно играет», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

