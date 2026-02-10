Дзагоев — о голе ЦСКА в ворота «Зенита»: связка Круговой — Глебов работает!

Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на гол армейцев в ворота «Зенита» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. ЦСКА открыл счёт в матче на 9-й минуте игры. Данил Круговой сделал подачу в штрафную площадь, а Кирилл Глебов удачно замкнул передачу ударом в одно касание. Встреча проходит в эти минуты, ЦСКА ведёт со счётом 1:0.

«Отличный гол! Связка Круговой – Глебов работает. И очень нравится, как выглядит пока наш молодой Данилов, уверенно играет», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».