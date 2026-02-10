Гришин: Козлов — игрок запаса, в ЦСКА ему будет тяжело претендовать на место в основе

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал появившуюся информацию о готовящемся переходе атакующего полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в московский клуб. Ранее Козлов выступал за калининградскую «Балтику».

«Козлов — игрок запаса и ротации. У ЦСКА в центре играют три сильных полузащитника: Кисляк, Обляков и Баринов. Это три игрока сборной России. Козлову будет тяжело претендовать на место в основном составе ЦСКА. Как и в «Краснодаре» он будет выходить на замену», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ.