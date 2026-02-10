Гришин: Кисляку ещё рано уезжать из РПЛ — видим, что происходит с Захаряном

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин полагает, что полузащитнику армейцев Матвею Кисляку пока рано пробовать свои силы в каком-либо европейском первенстве.

«Интерес к Кисляку есть. Он хорошо играет на протяжении всего сезона. Слухи всегда будут появляться. Но если ЦСКА хочет бороться за чемпионство, его продажа сейчас неактуальна. Если летом поступит хорошее предложение, руководство будет решать, что делать. Матвей — хороший футболист.

Кисляку ещё рано уезжать. Видим, как рано уехал Захарян и что с ним происходит. Посоветовал бы Кисляку отыграть ещё один сезон в ЦСКА, помочь команде в борьбе за чемпионство. Только потом делать какие-то выводы. Он молодой футболист. Надо окрепнуть, чтобы уехать в чемпионат Испании или Италии. Не думаю, что он поедет в Грецию или Турцию. С его уровнем мастерства надо ещё один сезон хорошо отыграть тут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.