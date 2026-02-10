«Зенит» — ЦСКА: петербуржцы сравняли счёт, гол забил Вендел

Сегодня, 10 февраля, проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встресаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 10:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» сравнял счёт в концовке первого тайма. Гол в составе сине-бело-голубых забил бразильский полузащитник Вендел. Текущий счёт — 1:1.

Интересно, что Вендел умышленно прибыл на зимние сборы «Зенита» с запозданием, за что клуб его оштрафовал.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).