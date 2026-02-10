Скидки
Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии после ЧМ

Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии после ЧМ
Сборная Португалии рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера национальной команды. По информации ESPN, предложение будет сделано специалисту после истечения срока действия трудового договора Роберто Мартинеса.

Контракт Мартинеса действует до 31 июля 2026 года. На сегодняшний день Моуринью возглавляет лиссабонскую «Бенфику». Действующее соглашение 63-летнего тренера с клубом рассчитано до июня 2027 года.

Национальный коллектив под руководством текущего штаба успешно преодолел квалификацию к мировому первенству. Португальцы набрали 13 очков в шести проведённых встречах, что позволило им занять первое место в группе F. Конкурентами команды в борьбе за выход в финальную часть турнира также являлись Венгрия, Ирландия и Армения.

Для португальской сборной этот выход на чемпионат мира стал седьмым подряд. Предстоящий турнир 2026 года пройдёт на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

