Гурцкая: Головина в списке лучших российских игроков XXI века быть не может

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Хавбек попал в список лучших российских игроков XXI века по версии журналистов, заняв 10-е место.

«Для обсуждения это всё (список лучших игроков. — Прим. «Чемпионата») условность. Потому что, по большому счёту, Головина тут точно быть не может. У него блёклая карьера в Европе, ну, достаточно блёклая, хотя надежды подавал большие. С ЦСКА один, по-моему, трофей у него. Одно чемпионство — 2016 года», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне Александр провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.