Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: Головина в списке лучших российских игроков XXI века быть не может

Гурцкая: Головина в списке лучших российских игроков XXI века быть не может
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Хавбек попал в список лучших российских игроков XXI века по версии журналистов, заняв 10-е место.

«Для обсуждения это всё (список лучших игроков. — Прим. «Чемпионата») условность. Потому что, по большому счёту, Головина тут точно быть не может. У него блёклая карьера в Европе, ну, достаточно блёклая, хотя надежды подавал большие. С ЦСКА один, по-моему, трофей у него. Одно чемпионство — 2016 года», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне Александр провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Монако» не смог победить «Ниццу» в матче Лиги 1, Головин был заменён на 65-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android