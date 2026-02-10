Скидки
«Ахмат» объявил об уходе защитника

Пресс-служба «Ахмата» объявила, что защитник первой команды Надер Гандри покинул клуб в связи с расторжением контракта. Решение прекратить сотрудничество было обоюдным.

«Надер Гандри покидает «Ахмат». Защитник Надер Гандри покинул расположение грозненцев на турецких сборах. Клуб и футболист расторгли трудовой договор по согласию сторон. Гандри перешёл в «Ахмат» зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив пять голов. Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!» — сказано в заявлении пресс-службы «Ахмата».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 22 матча на клубном уровне и забил один гол.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из «Пари НН»
