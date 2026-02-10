Тренер «Чикаго Файр» — о Левандовски: выдающийся игрок, я его большой поклонник

Тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер прокомментировал возможное подписание форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.

«Не стану обсуждать переговоры между Левандовски и «Чикаго Файр», но могу с уверенностью сказать, что он выдающийся игрок. За последние 15 лет в пяти ведущих лигах Европы нет ни одного футболиста, который забил бы больше голов, чем Левандовски. Он демонстрирует свои навыки в любом клубе, где выступает.

Я являюсь его большим поклонником. Слежу за его карьерой много лет и уверен, что если вам нравится футбол и забитые голы, то вы обязательно оцените игру Левандовского», — приводит слова тренера Sport.es

Ранее сообщалось, что «Чикаго Файр» пытается убедить 37-летнего нападающего перейти в клуб из МЛС. Американская команда предлагает ему двухлетний контракт с высокой зарплатой.

На данный момент Левандовски не принял предложение «Чикаго Файр», так как интерес к нему проявляют европейские и саудовские клубы. В текущем сезоне форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и сделав три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.