«Зенит» — ЦСКА: Жоао Виктор забил второй гол армейцев

Сегодня, 10 февраля, проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встресаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 10:00 мск. В прямом эфире игру показывает федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА вышел вперёд на 49-й минуте игры. Второй гол московской команды забил защитник Жоао Виктор, который замкнул подачу с углового. Текущий счёт — 2:1 в пользу армейцев.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).