Зенит — ЦСКА, результат матча 10 февраля 2026, счет 2:2, 3:4 по пенальти, 3-й тур Зимний Кубок РПЛ 2026

ЦСКА обыграл «Зенит» по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 10:00 мск. Основное время завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

ЦСКА открыл счёт на 9-й минуте игры — стартовый гол забил Кирилл Глебов. В концовке первого тайма «Зенит» сравнял счёт усилиями Вендела. Но уже после перерыва, на 49-й минуте, защитник ЦСКА Жоао Виктор вновь вывел армейцев вперёд, замкнув подачу с углового. На 90-й минуте капитан петербуржцев Дуглас Сантос забил спасительный гол и перевёл игру в серию послематчевых пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее и удачливее оказался ПФК ЦСКА.

«Зенит» из-за этого поражения потерял шансы выиграть Зимний Кубок РПЛ — 2026. У клуба 4 очка, которые не позволят подняться выше третьего места. ЦСКА после этой победы вырвался на первую строчку, набрав 5 очков. Однако судьба трофея решится в вечернем матче «Краснодара» и «Динамо». «Быки» отстают от ЦСКА на одно очко, имея при этом матч в запасе.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

