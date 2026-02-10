Гасперини сравнил Малена с Виалли после дубля в матче «Ромы» с «Кальяри»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отметил, что форвард римлян Дониэлл Мален обладает качествами, схожими с легендой итальянского футбола Джанлукой Виалли. Комментарий Гасперини прозвучал после того, как Мален забил два гола в матче 24-го тура Серии А с «Кальяри», который завершился со счётом 2:0.

«Я уверен, что [Мален] забьёт множество голов в этом сезоне, поэтому нам нужно знать, как правильно ему отдавать передачи, учитывая его особенности. У нас есть талантливое нападение, которое сложно остановить, и у [Малена] широкий спектр качеств.

Хотя [Марко] ван Бастен физически был совсем другим, я вижу больше общего с [Джанлукой] Виалли: в его силе, в движениях, позволяющих убегать от защитников, и в диагональных забегах в свободные зоны. В общем, в нём есть нечто от Виалли», – приводит слова Гасперини Football Italia.

После 24 туров итальянской Серии А «Рома» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 46 очками.