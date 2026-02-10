Скидки
«Зенит» — ЦСКА: петербуржцы сравняли счёт на 90-й минуте, благодаря голу Дугласа Сантоса

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встресаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 10:00 мск. В прямом эфире игру показывает федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

«Зенит» сравнял счёт на 90-й минуте игры. Автором спасительного гола стал Дуглас Сантос, который реализовал выход один на один с голкипером. Текущий счёт — 2:2. Если игра завершится вничью, состоится серия пенальти.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).

Календарь матчей Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная сетка Зимнего Кубка РПЛ
