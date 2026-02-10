Скидки
Тимур Гурцкая — о Соболеве в «Зените»: человек находится не в своей команде

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Ранее в адрес Соболева высказывался известный в прошлом футболист Андрей Аршавин, заявивший, что нападающий во время бега хромает.

«Смотри. Соболев в своей игре делает всё, чтобы у комментаторов, кто комментирует его игру, или экспертов, чтобы не было даже сомнений… То есть, не 50 на 50, а даже чтоб сомнений не было, что человек находится не в своей команде», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Соболев провёл 23 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Гурцкая: Головина в списке лучших российских игроков XXI века быть не может
