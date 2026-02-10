Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель может возглавить клуб АПЛ после чемпионата мира 2026 года

Томас Тухель может возглавить клуб АПЛ после чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривается на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» по окончании контракта с национальной командой. Об этом сообщает TEAMtalk. Контракт Тухеля действует до конца финального этапа чемпионата мира 2026 года этим летом.

Согласно информации источника, тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона. Болельщики выражают недовольство тем, что команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Хау сам отметил, что уйдёт с должности, если почувствует, что не может вывести клуб на новый уровень.

Тухель, которому 52 года, дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ» и один раз Лигу чемпионов с «Челси». Бывший тренер дортмундской «Боруссии» также привёл «Баварию» к титулу чемпиона Бундеслиги в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Эдди Хау признал, что не справляется с работой, после поражения «Ньюкасла» от «Брентфорда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android