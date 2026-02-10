Томас Тухель может возглавить клуб АПЛ после чемпионата мира 2026 года

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривается на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» по окончании контракта с национальной командой. Об этом сообщает TEAMtalk. Контракт Тухеля действует до конца финального этапа чемпионата мира 2026 года этим летом.

Согласно информации источника, тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона. Болельщики выражают недовольство тем, что команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Хау сам отметил, что уйдёт с должности, если почувствует, что не может вывести клуб на новый уровень.

Тухель, которому 52 года, дважды выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ» и один раз Лигу чемпионов с «Челси». Бывший тренер дортмундской «Боруссии» также привёл «Баварию» к титулу чемпиона Бундеслиги в сезоне-2022/2023.