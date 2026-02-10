«Он не может не играть». Гасилин оценил звёздного новичка «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о звёздном новичке сине-бело-голубых — 22-летнем колумбийском нападающем Джоне Дуране.

«Эта аренда должна повлиять и на Дурана, и на „Зенит“. Клуб берёт форварда, который должен дать результат здесь и сейчас. Мы увидим не только борьбу за чемпионство с „Краснодаром“, но и борьбу [Дурана] за место в сборной Колумбии на чемпионате мира.

Дуран будет играть от звонка до звонка, мне кажется. Не знаю, что должно случиться, чтобы играл Соболев. Когда ты берешь в аренду нападающего такого уровня, он не может не играть", — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».