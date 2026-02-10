Скидки
Брата Ансу Фати подозревают в преступлении, совершённом в доме Ямаля — Abc

В Барселоне начато расследование по делу о возможном преступлении, которое мог совершить брат нападающего «Монако» Ансу Фати. Гражданка Нидерландов заявила, что подверглась сексуальному насилию в доме полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля. Об этом сообщает Abc.

По данным источника, инцидент имел место 7 февраля. Девушка отправилась на вечеринку в ночной клуб, где находился брат Фати, Фатиньо. Позже компания направилась в один из домов в Барселоне. Утром следующего дня девушка проснулась обнажённой и утверждает, что к ней «прикасались неподобающим образом», что и разбудило её. Она считает, что могла стать жертвой сексуального насилия, находясь под воздействием наркотиков, и сдала анализы в больнице.

Во время первого обращения в полицию девушка сообщила, что после неподобающих прикосновений ударила Фатиньо по лицу. Официального заявления в полицию она пока не подавала, ожидая результатов анализов. На данный момент расследование основывается на её словах.

Девушка также утверждает, что инцидент произошёл в доме Ямаля, однако «Барселона» опровергла эту информацию. Источники в полиции подтвердили, что инцидент случился в другом месте. Окружение Фатиньо заявило, что слова девушки не соответствуют действительности и категорически опровергло её заявления.

Комментарии
