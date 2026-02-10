Станислав Черчесов: если футболист уже не может говорить, значит, на сборах мы не зря

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о работе команды на зимних тренировочных сборах. Грозненцы проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.

— Один из новичков «Ахмата» сказал, что из‑за усталости не может разговаривать. У них будет сегодня ещё она тренировка?

— У них будет вторая тренировка, опять же, мы своих целей добились. Когда футболист уже не может говорить, значит, на сборах мы не зря, — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге, занимая восьмое место в турнирной таблице. Команда Черчесова набрала 22 очка.