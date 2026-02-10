Скидки
Денис Бояринцев: Саусь созрел для перехода в «Спартак»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о новичке красно-белых Владиславе Саусе. Защитник присоединился к «Спартаку» в это трансферное окно из «Балтики».

«Саусь — игрок высокого уровня. Он доказал это и в Премьер-лиге. А когда ещё переходить в такую команду, как «Спартак»? Он созрел для этого перехода. Саусь будет конкурентоспособным. Не думаю, что на него сильно повлияет спартаковская вывеска. Играет он уверенно. В «Балтике» Саусь выделялся. Для роста всё произошло вовремя, это нужный переход. Лучшие годы пролетают в спорте очень быстро», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

