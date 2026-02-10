Семак обозначил проблемы «Зенита» после поражения от ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА.. Основное время завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«Хорошая игра. Видно, что на сегодняшний день команды не хватает на 90 минут. Есть определенные моменты в связи с сыгранностью в защите. Оборона смотрится не так надежно, как бы хотелось. Но это как раз та пища, которую мы ждем от таких матчей. Создавали достаточно моментов, но реализация… Не хватает свежести и легкости», — сказал Сергей Семак в эфире «Матч ТВ».
