«Мастер». Семак выделил одного из лидеров «Зенита»

«Мастер». Семак выделил одного из лидеров «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о бразильском полузащитнике сине-бело-голубых Педро, назвав его одним из лидеров команды.

«Педро молодец, вырос в зрелого игрока, он один из лидеров нашей команды, мастер и универсальный игрок. Играет надежно, понимает позицию», — сказал Сергей Семак в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В санкт-петербургский клуб игрок молодёжной сборной Бразилии перебрался из бразильского «Коринтианса». В текущем сезоне на счету Педро три гола и три результативные передачи в 23 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

