В ЦСКА сообщили, что Козлов прошёл медосмотр для перехода

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно готовящегося перехода в клуб полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова. Ранее появилась информация, что армейцы заплатят порядка € 1 млн за 21-летнего футболиста.

«Есть определённые вопросы, которые требуют чуть больше времени для согласования. Никаких подводных камней нет. Можно сказать, трансфер в процессе оформления. Конечно, я не готов давать стопроцентную гарантию. Всегда есть вероятность, что что-то может пойти не так. Медосмотр он прошёл хорошо», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Козлов выступает за «Краснодар» с 2024-го. Ранее он играл за «Балтику».