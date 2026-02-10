Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк: Баринов — опытный игрок, который уже всех знает по сборной России

Кисляк: Баринов — опытный игрок, который уже всех знает по сборной России
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новичке армейской команды Дмитрии Баринове. Он перебрался в состав московского ЦСКА этой зимой из «Локомотива». Кисляк считает Баринова хорошим усилением для армейцев.

«Я говорил о Баринове, когда он ещё не был в ЦСКА, что он усилил бы любую команду. Перешёл к нам — значит, усилил нас. Хорошее приобретение и усиление. Баринов — опытный игрок, который уже всех знает по сборной России и в целом с русскими сразу нашёл контакт. Не пришлось вливаться, потому что он уже был со всеми знаком», — передает слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android