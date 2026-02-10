Кисляк: Баринов — опытный игрок, который уже всех знает по сборной России

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новичке армейской команды Дмитрии Баринове. Он перебрался в состав московского ЦСКА этой зимой из «Локомотива». Кисляк считает Баринова хорошим усилением для армейцев.

«Я говорил о Баринове, когда он ещё не был в ЦСКА, что он усилил бы любую команду. Перешёл к нам — значит, усилил нас. Хорошее приобретение и усиление. Баринов — опытный игрок, который уже всех знает по сборной России и в целом с русскими сразу нашёл контакт. Не пришлось вливаться, потому что он уже был со всеми знаком», — передает слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.