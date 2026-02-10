Гендиректор ЦСКА Бабаев: переход Рейса в процессе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход защитника «Спортинга» Матеуса Рейса в московский клуб.

«Мы продолжаем работать на трансферном рынке. Переход Рейса в процессе», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ожидается, что 30-летний футболист подпишет контракт с ЦСКА, где его зарплата составит € 3,5 млн за сезон. «Спортинг» отпустит Рейса после матча с «Порту», который прошёл 9 февраля.

Рейс выступает за «Спортинг» с лета 2021 года и в текущем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Текущее соглашение игрока с клубом действует до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 4 млн.