«Есть осадок». Дуглас Сантос подвёл итоги Зимнего Кубка РПЛ для «Зенита»

Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос подвёл итоги выступления команда на Winline Зимнем Кубке РПЛ. В рамках турнира сине-бело-голубые обыграли «Динамо» (2:1), а также уступили «Краснодару» (0:3) и ЦСКА (2:2, 3:4 по пенальти). Таким образом, «Зенит» потерял шансы завоевать межсезонный трофей.

— Хорошо оцениваю турнир. Предсезонная подготовка, проверили свои силы. Но есть чувство недосказанности, потому что не показали то, на что способны, точно можем больше. Есть осадок из‑за этого, но ничего, сделаем выводы, — сказал Дуглас Сантос в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в Мир РПЛ «Зенит» идёт на втором месте на момент зимней паузы в сезоне.