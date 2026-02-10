Игорь Дивеев прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).

«В плане результата, конечно, недовольны. И в моментах после игры с «Краснодаром» были разговоры, как должны действовать в обороне, поэтому, ну, разобрали… А по игре с ЦСКА… Надо было реализовывать свои моменты, которые создали. И в первом тайме, и во втором, особенно во втором, они были», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе РПЛ.

Дивеев стал игроком «Зенита» в это трансферное окно. Прежде он выступал за ЦСКА.