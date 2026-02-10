Игорь Дивеев прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ
Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«В плане результата, конечно, недовольны. И в моментах после игры с «Краснодаром» были разговоры, как должны действовать в обороне, поэтому, ну, разобрали… А по игре с ЦСКА… Надо было реализовывать свои моменты, которые создали. И в первом тайме, и во втором, особенно во втором, они были», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе РПЛ.
Дивеев стал игроком «Зенита» в это трансферное окно. Прежде он выступал за ЦСКА.
