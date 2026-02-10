Скидки
«Наша ДНК всем понятна». Челестини высказался об игре ЦСКА

«Наша ДНК всем понятна». Челестини высказался об игре ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своей команды после завершения выступлений на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— У команды есть четкое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна. Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют. Сейчас нам предстоит большая психологическая работа, иногда команда не работает вместе, нужно больше коммуницировать. Молодым ребятам тоже нужно поднимать уровень. Я знаю, что мы много просим, но нам нужно больше, — сказал Фабио Челестини в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Комментарии
