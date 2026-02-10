«Наша ДНК всем понятна». Челестини высказался об игре ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своей команды после завершения выступлений на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— У команды есть четкое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна. Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют. Сейчас нам предстоит большая психологическая работа, иногда команда не работает вместе, нужно больше коммуницировать. Молодым ребятам тоже нужно поднимать уровень. Я знаю, что мы много просим, но нам нужно больше, — сказал Фабио Челестини в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».