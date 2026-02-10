Бояринцев: Баринов был лицом «Локомотива», заменить его будет проблемно

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Такие переходы всегда неожиданные. Игрок долго был в одном клубе, а потом перешёл в команду, которая является прямым конкурентом. Но это футбольная жизнь! Футболист волен сам выбирать свою судьбу. Где-то переход Баринова был неожиданным.

Он был лицом «Локомотива», лидером. Заменить его будет проблемно. Есть хорошие ребята, но смогут ли они сыграть так же уверенно на этой позиции, как играл Баринов? ЦСКА же получил хорошее усиление», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

13 января Дмитрий Баринов подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2028/2029.