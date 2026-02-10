Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев: Баринов был лицом «Локомотива», заменить его будет проблемно

Бояринцев: Баринов был лицом «Локомотива», заменить его будет проблемно
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Такие переходы всегда неожиданные. Игрок долго был в одном клубе, а потом перешёл в команду, которая является прямым конкурентом. Но это футбольная жизнь! Футболист волен сам выбирать свою судьбу. Где-то переход Баринова был неожиданным.

Он был лицом «Локомотива», лидером. Заменить его будет проблемно. Есть хорошие ребята, но смогут ли они сыграть так же уверенно на этой позиции, как играл Баринов? ЦСКА же получил хорошее усиление», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

13 января Дмитрий Баринов подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме
Денис Бояринцев: Саусь созрел для перехода в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android