«Реал» заинтересован в подписании хавбека из «Ньюкасла» за € 75 млн — TuttoJuve

«Реал» заинтересован в подписании хавбека из «Ньюкасла» за € 75 млн — TuttoJuve
Полузащитник сборной Италии и «Ньюкасла» Сандро Тонали может продолжить карьеру в Ла Лиге. Мадридский «Реал» проявляет интерес к игроку и планирует подписать его в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, на сделку «сливочные» готовы выделить сумму в размере € 75 млн. Ранее сообщалось, что Тонали также интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний итальянец провёл 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт Тонали с «сороками» рассчитан до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает хавбека в € 75 млн.

«МЮ» может приобрести Тонали на замену Каземиро. Трансфер оценивается в £ 100 млн
