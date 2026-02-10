Скидки
Денис Бояринцев: как «Зенит» отпустил Лусиано Гонду в ЦСКА?

Российский тренер Денис Бояринцев прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского «Зенита» в ЦСКА. Игроком армейцев аргентинский футболист стал в это трансферное окно.

«ЦСКА провёл неплохой отрезок осенью. Но уход Дивеева — потеря для команды. Хотя скамейка запасных у них неплохая, молодежь себя проявляет. Команда однозначно будет бороться за тройку.

Гонду — усиление атаки ЦСКА. Как «Зенит» его отпустил? Мне он очень нравится. Жаль, что молодым ребятам он составит высокую конкуренцию», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Гонду выступал за «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто».

