Шалимов — о словах Аршавина про Соболева: у Александра одна нога короче другой?

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Ранее в адрес Соболева высказывался известный в прошлом футболист Андрей Аршавин, заявивший, что нападающий во время бега хромает.

«Подожди! Как он хромает-то, я не пойму? Он некоординированный, это видно. Но как хромает? Почему? Одна нога короче другой? Почему хромает-то? Может, у него что-то болит?» — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Соболев провёл 23 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.