«Спартак» — «Астана»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 10 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Астана» из Казахстана. Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джику, Ву, Рябчук, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Маркиньос, Солари, Заболотный.

Стартовый состав «Астаны»: Сейсен, Калаица, Бартолец, Касым, Вороговский, Башич, Аманович, Томасов, Басманов, Грипши, Абраев.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 21 февраля. 23 февраля команда Карлоса Хуана Карседо проведёт матч с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

