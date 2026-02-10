«Рад был повидаться с друзьями». Круговой — о победе ЦСКА над «Зенитом»
Поделиться
Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«Жаркий матч во всех смыслах. Рад был повидаться с друзьями! Честно, был немного в шоке от такой сумасшедшей поддержки! Победно и душевно закончили второй сбор, впереди несколько дней выходных и продолжим работу с новыми силами», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини набрала 36 очков.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
14:34
-
14:20
-
14:10
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:24
-
13:24
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
11:57
-
11:54
-
11:41
-
11:25
-
11:16
-
11:15
-
11:13«Ахмат» объявил об уходе защитника Официально
-
11:07
-
11:02
-
10:50
-
10:49
-
10:36