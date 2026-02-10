«Рад был повидаться с друзьями». Круговой — о победе ЦСКА над «Зенитом»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).

«Жаркий матч во всех смыслах. Рад был повидаться с друзьями! Честно, был немного в шоке от такой сумасшедшей поддержки! Победно и душевно закончили второй сбор, впереди несколько дней выходных и продолжим работу с новыми силами», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини набрала 36 очков.