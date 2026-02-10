Скидки
В «Зените» раскрыли реальные условия аренды Джона Дурана из «Аль-Насра»

В «Зените» раскрыли реальные условия аренды Джона Дурана из «Аль-Насра»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов раскрыл реальные условия аренды форварда Джона Дурана из «Аль-Насра». Так, в соглашении сторон прописано право выкупа колумбийского нападающего после окончания аренды. Однако данная опция не является обязательной — решение о выкупе или отказе от него будет приниматься клубом по окончании сезона.

— Как прокомментируете этот переход?
— Когда появилась возможность взять Джона Дурана, мы это сделали. При этом переговоры шли непросто — небольшие загвоздки были со стороны и «Фенербахче», и «Аль‑Насра». Но хорошо, что в итоге договорились. Считаю, это большой плюс — в атаке нам нужен был именно такой игрок — мощный, агрессивный. В том числе для конкуренции с Александром Соболевым. Все это, собственно, мы и хотели получить, арендуя Джона Дурана.

— Каковы условия арендного соглашения?
— Аренда Джона Дюрана рассчитана до 30 июня 2026 года. Она с правом выкупа, но это не обязательное условие соглашения. Поэтому на данную тему будем садиться и разговаривать после сезона с теми, кто владеет правами на Джона Дурана. Зарплату ему будет платить «Аль‑Наср». Так что несколько разгружаем эту статью расходов, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

