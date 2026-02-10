Рио Фердинанд признался в проблемах со здоровьем и необходимости инвалидной коляски

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, завершивший карьеру в 2015 году, рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем. В интервью изданию Mirror 47-летний экс-футболист поделился, что страдает от болей в спине и часто вынужден передвигаться в инвалидной коляске или проводить время на больничной койке.

«У меня давно болит спина. У меня травмы, полученные во время игровой карьеры… Шесть лет я принимал таблетки и делал уколы, чтобы просто играть. Это дало о себе знать. Бывают моменты, когда боль в спине настолько сильная, что мне приходится проводить несколько дней в больнице или в инвалидном кресле. Это безумие, но боль появляется ниоткуда.

Впервые после выхода на пенсию я начал посещать физиотерапевта. Он много работает со мной, и в том же здании находится мой личный тренер, который передаёт мне информацию о моих тренировках. Теперь я подхожу к тренировкам комплексно, и надеюсь, это мне действительно поможет. Вместо того, чтобы чинить то, что сломано, лучше предотвращать травмы. Теперь я знаю, что делаю. Но мне уже 47. Мне потребовалось столько времени, чтобы это понять», — приводит слова Фердинанда Mirror.

Рио Фердинанд провёл более 12 лет в «Манчестер Юнайтед», сыграв 455 матчей за клуб и забив восемь голов. С момента завершения карьеры он работает телекомментатором.