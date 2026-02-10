Скидки
«Динамо» — «Краснодар»: составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:00 мск.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

Стартовый состав «Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Миранчук, Фомин, Сергеев, Тюкавин.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Мозес.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

