Бобёр: у Рассказова сдали нервы, но надо уметь контролировать свои эмоции

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобёр высказался о потасовке, произошедшей в товарищеском матче с «КАМАЗом».

«Я видел этот эпизод. Как отреагировать? Сборы и психологическая нагрузка влияют. Немножко нервы не сдержали и сдали у Рассказова. Но в любом случае надо оставаться профессионалом, уметь контролировать и направлять свои эмоции в нужное русло», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за потасовки, возникшей на 45+2-й минуте при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». Защитник самарцев Николай Рассказов боднул полузащитника «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова, что привело к массовому столкновению на поле. В результате два футболиста «Крыльев» и один игрок «КАМАЗа» получили красные карточки. Также на 34-й минуте был удалён защитник самарцев Доминик Ороз. Команды приняли решение не доигрывать матч.