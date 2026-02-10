Скидки
Бобёр: у Рассказова сдали нервы, но надо уметь контролировать свои эмоции

Бобёр: у Рассказова сдали нервы, но надо уметь контролировать свои эмоции
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобёр высказался о потасовке, произошедшей в товарищеском матче с «КАМАЗом».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

«Я видел этот эпизод. Как отреагировать? Сборы и психологическая нагрузка влияют. Немножко нервы не сдержали и сдали у Рассказова. Но в любом случае надо оставаться профессионалом, уметь контролировать и направлять свои эмоции в нужное русло», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за потасовки, возникшей на 45+2-й минуте при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». Защитник самарцев Николай Рассказов боднул полузащитника «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова, что привело к массовому столкновению на поле. В результате два футболиста «Крыльев» и один игрок «КАМАЗа» получили красные карточки. Также на 34-й минуте был удалён защитник самарцев Доминик Ороз. Команды приняли решение не доигрывать матч.

